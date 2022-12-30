Україна ні в кого питати не буде, якщо для її інтересів треба буде зайти на терени РФ.

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, у якому випадку Збройні сили України можуть зайти на територію Росії.

В інтерв'ю KyivPost Данілов зазначив, що армія України може перетнути кордон з РФ, якщо це буде потрібно для інтересів держави.

"Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці балачки, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця", - заявив він.

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Раніше Данілов попередив українців про початок важкого періоду у війні. Також секретар РНБО пообіцяв окупантам більше "бавовни" на території Росії.

Як повідомляв УНІАН, Данілов заявив, що Росія потихеньку розхитується, її "колонії" хочуть відділитися.

Війна в Україні – актуальне

Тривають інтенсивні штурми росіян у Донецькій області. Під Бахмутом, за словами речника Східного угрупування ЗСУ, росіяни змінили тактику наступу – тепер ідуть до позицій захисників малими групами і намагаються вступити у ближній бій. Та попри усі намагання їм це не вдається.

Раніше УНІАН робив репортаж з прифронтового Бахмута.

Щоденно ЗСУ стримують до 20 атак противника під Бахмутом, заявили у Генштабі.

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