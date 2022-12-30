Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, у якому випадку Збройні сили України можуть зайти на територію Росії.
В інтерв'ю KyivPost Данілов зазначив, що армія України може перетнути кордон з РФ, якщо це буде потрібно для інтересів держави.
"Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці балачки, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця", - заявив він.
Раніше Данілов попередив українців про початок важкого періоду у війні. Також секретар РНБО пообіцяв окупантам більше "бавовни" на території Росії.
Як повідомляв УНІАН, Данілов заявив, що Росія потихеньку розхитується, її "колонії" хочуть відділитися.
Війна в Україні – актуальне
Тривають інтенсивні штурми росіян у Донецькій області. Під Бахмутом, за словами речника Східного угрупування ЗСУ, росіяни змінили тактику наступу – тепер ідуть до позицій захисників малими групами і намагаються вступити у ближній бій. Та попри усі намагання їм це не вдається.
Раніше УНІАН робив репортаж з прифронтового Бахмута.
Щоденно ЗСУ стримують до 20 атак противника під Бахмутом, заявили у Генштабі.