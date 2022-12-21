За словами Данілова, "бавовни" буде з кожним днем все більше і більше.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що кількість "бавовни" в Росії продовжить зростати. За його словами, це відбувається через політику агресорки щодо цивілізованого світу.

Коментуючи вибухи на території РФ в ефірі національного телемарафону, Данілов зазначив, що якщо Росія продовжить проводити таку політику, як зараз, то на неї чекає ще багато "бавовни".

"Я попереджав, що "бавовна" на Росії буде наростати, і вона буде з кожним днем все більше і більше. І нічого тут дивного немає, Росія є Росія. Треба чемно поводитися стосовно цивілізованого суспільства, і все у вас буде добре. А якщо ви будете надалі проводити таку політику, як ви зараз обрали, то, повірте, буде вибухати не тільки там, а ще й багато в інших містах. І, як то кажуть, мало їм не буде точно", – наголосив Данілов.

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"Бавовна" на території РФ: останні новини

20 грудня в місті Шебекіно Бєлгородської області РФ сталася "бавовна". Місцева влада заявила про обстріл, а росіяни скаржаться на відсутність світла та води.

18 грудня губернатор Бєлгородської області Російської Федерації В'ячеслав Гладков заявив про нібито загибель однієї людини через "хлопки". Чиновник стверджує, що через "приліт" зруйнована птахофабрика.

Декількома днями раніше нова "бавовна" трапилася в Іркутській області. Російські ЗМІ підтвердили, що вибух стався на нафтопереробному заводі в Ангарську, який є найбільшим НПЗ у східному Сибіру. Вогонь охопив 2 тисячі 500 квадратних метрів.

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