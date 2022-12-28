За словами секретаря РНБО, українці пройшли половину шляху до перемоги.

В РНБО попередили громадян, що у агресивній війні РФ проти України залишився "найважчий відрізок".

Наразі треба остаточно звільнити всі території України та головне - покарати РФ за злочини, написав у Twitter секретар РНБО Олексій Данілов.

"Росія продовжує ставити максималістські цілі у війні з Україною - ліквідація державності, знищення українців як нації. Час максимального зосередження - ми пройшли половину шляху до перемоги. Але попереду найважчий відрізок - остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини", - йдеться у твіті.

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Війна в Україні: останні новини

За останніми даними, ЗСУ ліквідували близько 103 тисяч 770 окупантів. Окрім того, що захисники України учора "мінуснули" 550 рашистів.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що війна може тривати щонайменше 2-3 роки, зважаючи на ресурси Росії.

Водночас генерал Збройних сил України та колишній заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що Україні треба готуватися до затяжної війни. На його думку, бойові дії не скінчаться в лютому чи березні наступного року.

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