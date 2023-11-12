Сьогодні противник вів штурмові дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, на Мар’їнському, Шахтарському напрямках.

Упродовж доби російські окупанти вели безуспішні штурмові дії майже на всіх напрямках ділянки фронту.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, зазначивши, що протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення. На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки, Кислівки Харківської області, де наші воїни відбили 8 атак.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Новомлинськ, Синьківка, Кислівка, Крохмальне, Табаївка Харківської області.

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Також, як зазначається, на Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Новоєгорівки Луганської області, де наші воїни відбили 4 атаки. Противник завдав авіаційних ударів в районі Серебрянського лісництва Луганської області та Сіверська Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Федорівка, Рай-Олександрівка Донецької області.

"На Бахмутському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Дубово-Василівки, східніше Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 6 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії біля Авдіївки та Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Орлівка, Ласточкине, Авдіївка, Опитне, Сєверне Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Генштабі поінформували, що на Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка, Єлизаветівка.

"На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, де наші захисники відбили 2 атаки. Крім того, противник завдав авіаційних ударів поблизу Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області", - йдеться у зведенні Генштабу.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, за тиждень, з 6 по 12 листопада, Силами оборони України знищено близько 6660 осіб особового складу противника. Крім того, суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про 744 одиниці їхньої військової техніки.

Зокрема, це 65 танків, 120 бойових броньованих машин, 184 артилерійські системи, 14 реактивних систем залпового вогню, 10 установок протиповітряної оборони, 214 одиниць автотехніки та 31 одиниця спеціальної техніки.

Окрім цього, нашими захисниками знищено шість ворожих ракет, 98 БпЛА, а також два кораблі/катери противника.

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