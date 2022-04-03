Всередині БТР залишилося кілька ноутбуків і гривневі купюри.

В ході бойового зіткнення з російськими окупантами українські військові захопили трофейний БТР, у якому знайшли вкрадені у місцевих мешканців гроші та техніку.

Про це повідмомляє у Facebook 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

"Бійці захопили трофейний БТР, екіпаж якого втік після того, як гранати пошкодили колеса машини. Всередині БТР залишилося кілька ноутбуків і гривневі купюри", - йдеться у повідомленні.

Ноутбуки впізнали мешканці села, біля якого відбувся бій. За їхніми словами, російські військові забирали від них побутову техніку, гроші, одяг й продукти, а також нишпорили по залишених хатах у пошуках чогось цінного й алкоголю.

Раніше українська розвідка повідомляла, що в білоруському місті Наровля російські військові відкрили базар для торгівлі награбованим в Україні майном. В "асортименті" мародерського базару: пральні та посудомийні машини, холодильники, коштовні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика.

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