Хлопець запитав, чи може "поліція" видати дозвіл на проведення масового заходу за участю ЗСУ.

Український блогер Антон UA зідзвонився з"поліцейськими" Нової Каховки, які співпрацюють з окупантами, запропонувавши їм здатися у полон ЗСУ.

У розмові з колаборантами блогер вдав місцевого мешканця, який нібито підготував "поліції" замовлення на пошиття білих прапорів.

Потім він запитав, чи може "поліція" видати дозвіл на проведення масового заходу за участю ЗСУ та піротехнікою з вогнем у Новій Каховці. Наприкінці діалогу колаборант кинув слухавку.

Відео дня:

Блогер: З приводу Вашого замовлення дзвонимо, з приводу білої тканини. Ми вже її підготували.

Колаборант: Ми не замовляли білу тканину!

Б.: Ми вже підготували і порізали на прапори.

К.: На поліцію?

Б.: Так, кому ж іще здаватися. Ми на Антонівському мосту.

К.: Я уточнюю інформацію і зараз вам передзвоню.

Б.: Ще питання: ми б хотіли в центрі міста провести масовий захід. Як можна отримати дозвіл?

К.: Захід? Які заходи ви хочете провести?!

Б.: Привітання українських військових!

К.: Не зрозумів, яке у вас свято?

Б.: Свято - визволення Херсонської області. Зустрічаємо українських військових.

К.: А, українських військових зустрічаєте? З Нової Каховки, так?

Б.: Просто там буде піротехніка, відкритий вогонь, самі розумієте. Дозвіл потрібно.

К.: Приїжджайте, ми видамо вам дозвіл на захід з приводу зустрічі українських військових.

Б.: зі мною люди прийдуть, ЗСУ.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни продовжують наступати на Донбасі. Як повідомив Генштаб уранці, противник намагався просунутися у напрямках Бахмута, Веселої Долини та Зайцевого, успіху не мав, відійшов.

Провалом для ворога закінчився і штурм у напрямках Красногорівки та Мар’їнки.

Бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках – в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки.

Крім того, ЗС РФ перегруповуються коштом погано навчених добровольців з третього армійського корпусу на Запорізькому напрямку з метою відновлення наступу.

Це, підказують аналітики з Інституту вивчення війни, свідчить про те, що контрнаступ ЗСУ, офіційно оголошений кілька днів тому, змушує ворога змінювати пріоритети.

Також експерти вважають, що Росія перейде до оборони Мелітополя – важливого логістичного вузла між Ростовською областю та півднем.

Війська України продовжують здійснювати вогневий вплив на логістичні шляхи росіян у Херсоні, перешкоджаючи противнику поповнювати живу силу, боєприпаси й техніку.

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