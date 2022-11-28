Наразі втрати противника унаслідок "прильоту" уточнюються.

Захисники України поцілили у скупчення ворожих "Градів" на території недобудованого ринку у Великих Копанях Херсонської області. Про це у своєму Facebook повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Херсонщина. В окупантів велика паніка у Великих Копанях. ЗСУ поцілили у ціле скупчення їхніх "Градів" на території недобудованого ринку", - написав він.

За словами депутата, "прилетіло" й по особовому складу. Точна кількість втрат противника поки що встановлюється. Хлань додав, що на місце "прильоту" поки нікого не пускають, росіяни шоковані.

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"Попередньо, це ураження по підрозділах бойовиків з Дагестану. Чекаємо офіційної інформації", - додав депутат Херсонської облради.

Ситуація у Херсонській області після звільнення Херсона та деокупації правобережжя

11 листопада українські військові зайшли до Херсона, фото з ними миттю облетіли всі соцмережі. Того ж дня у своєму вечірньому відеозверненні до українців президент Володимир Зеленський підтвердив, що Херсон та правобережжя області деокуповано. 14-го числа очільник української держави відвідав звільнене місто.

Після ганебної втечі з Херсона російські окупанти обстрілюють місто з лівого берега, куди вони перемістилися. Так, Херсон та область були під обстрілом 24 та 26 листопада. Під прицілом загарбників - житлові райони, є жертви серед мирного населення.

Перед втечею росіяни пошкодили всі об'єкти енергетики в Херсоні та області. Тож наразі поступово світло повертається в оселі місцевих мешканців.

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