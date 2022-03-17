Колона ворожої техніки рухалася у напрямку до Кам'янки, проте бійцям ЗСУ вдалося зупинити просування військ.

Українські військові знищили колону техніки 437-го навчального полку Збройних сил РФ у напрямку Кам'янки Харківської області.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

Вказується, що колона техніки належала 437-му навчальному полку та батальйоно-тактичній групі 26-го танкового полку 47-ї танкової дивізії Збройних сил РФ. Техніка рухалася у напрямку Кам'янки Харківської області.

Раніше повідомлялося, що Росія втратила третину своїх літаків на війні в Україні.

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