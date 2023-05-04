Збройні сили України показали нетиповий вибуховий пристрій росіян, яким окупанти "засіяли" українські ліси, щоб вбити якнайбільшу кількість цивільних.
Небезпечний снаряд ворог замаскував на деревах: якщо ви побачили на деревині щось підозріле, не спішить до цього торкатися. СтратКом ЗСУ показав, як виглядає "новітня" бомба РФ й на що слід звернути увагу. Кадри зняли бійці 123-ої бригади ТрО ЗСУ.
"Цікавий виріб, на перший погляд. Ніби безневинний. Але пам'ятайте, знайте, це саморобний вибуховий пристрій (СВП) - начинені в якості шрапнелі шурупчики", - йдеться у ролику.
Зазначається, що міна націлена на ураження саме піхоти, людей.
У КМДА нагадали про заборону відвідувати ліси
Нагадаємо, що сьогодні міська влада Києва вкотре попередила українців про небезпеку, що пов'язана з прогулянками та відвідуванням українських лісів.
Там попередили, що найближчі три дні (5-7 травня) буде спостерігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Це додатковий фактор, окрім мінної небезпеки у лісах Київській області, тому не варто випробовувати долю.