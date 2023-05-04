Якщо ви побачили на деревині щось нетипове, не спішить до цього торкатися. Можливо, ви натрапили на російський "сюрприз".

Збройні сили України показали нетиповий вибуховий пристрій росіян, яким окупанти "засіяли" українські ліси, щоб вбити якнайбільшу кількість цивільних.

Небезпечний снаряд ворог замаскував на деревах: якщо ви побачили на деревині щось підозріле, не спішить до цього торкатися. СтратКом ЗСУ показав, як виглядає "новітня" бомба РФ й на що слід звернути увагу. Кадри зняли бійці 123-ої бригади ТрО ЗСУ.

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"Цікавий виріб, на перший погляд. Ніби безневинний. Але пам'ятайте, знайте, це саморобний вибуховий пристрій (СВП) - начинені в якості шрапнелі шурупчики", - йдеться у ролику.

Зазначається, що міна націлена на ураження саме піхоти, людей.

У КМДА нагадали про заборону відвідувати ліси

Нагадаємо, що сьогодні міська влада Києва вкотре попередила українців про небезпеку, що пов'язана з прогулянками та відвідуванням українських лісів.

Там попередили, що найближчі три дні (5-7 травня) буде спостерігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Це додатковий фактор, окрім мінної небезпеки у лісах Київській області, тому не варто випробовувати долю.

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