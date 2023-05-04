Людей закликають відмовитися від відвідування зелених зон поза межами житлових масивів, адже там можуть залишатися вибухонебезпечні предмети.

У Київській міській державній адміністрації нагадали про заборону відвідувати ліси під час воєнного стану: днями у Києві та області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Українського гідрометеорологічного центру, 5-7 травня по Київській області та місту Києву - надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У зв’язку з цим КМДА у своєму Telegram-каналі нагадала, що на період дії воєнного стану населенню заборонено відвідування лісів у Києві, а також в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки.

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"Фахівці закликають відмовитися від відвідувань зелених зон поза межами житлових масивів, адже там можуть залишатись вибухонебезпечні предмети. Це несе великі ризики як для громадян, так і для вогнеборців у разі пожежі", - підкреслюється у повідомленні.

У КМДА навели приклад, що днями піротехніки "Київської служби порятунку" виявили залишки від боєприпасів "Град" на території Святошинського лісництва, а у квітні - частину реактивного снаряду на території Межигірського лісництва.

В лісі спостерігається надзвичайна мінна небезпека для українців

Нагадаємо, що одним з додаткових аргументів щодо заборони відвідувати ліси та лісні масиви для українців є надзвичайна мінна небезпека, яка спостерігається на цих територіях.

Зокрема, окупанти в Київській області залишили чимало небезпечних снарядів під час втечі з-під Києва. На одній з таких мін насмерть підірвалася жінка, медики не змогли нічим їй допомогти.

Аналогічна небезпека спостерігається і на інших територіях України. 30 квітня в Херсонській області жертвами міни стали двоє українців.

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