Зокрема, уражено що найменше 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Сили оборони України потужно накрили позиції російських загарбників цієї доби. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Крім того, українські підрозділи ракетних військ уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 4 артилерійських засоби та склад боєприпасів противника.

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Водночас, ворог завдав 2 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Війна в Україні - удари по окупантах

Українські воїни помстилися за цинічний удар по місцю нагородження воїнів 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Удар у відповідь прийняла російська 810-та бригада морської піхоти. ЗСУ розгромили тилову локацію у Донецькій області, де російські морпіхи зібралися на концерт з нагоди дня ракетних військ і артилерії РФ.

Український аеророзвідник Роберт Бровді (позивний "Мадяр") повідомив про щонайменше 25 знищених окупантів. Ще більше сотні було поранено. Серед втрат і командний склад.

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