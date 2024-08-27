Цей напрямок веде до 2 великих міст Донбасу - Вугледар та Курахове.

Курахівський напрямок є надважливим для російських окупантів, бо він веде до двох великих міст Донецької області. Про це сказав представник прес-служби 79-ої Окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський в ефірі телемарафону.

Він зазначає, що ворог активно застосовує бронетехніку на Курахівському напрямку, на відміну від багатьох інших напрямків, де в основному відбуваються піхотні штурми із застосуванням 1-2 бронемашин.

"На нашому напрямку ворог не боїться застосовувати колони російської техніки. Минулої п’ятниці було 27 одиниць бронетехніки, а наприкінці липня були великі масовані штурми за участю понад 50 одиниць ворожої техніки", - сказав Дрималовський.

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За його словами, наші десантники дуже добре знищують російську техніку. "Не помилюся , якщо скажу, що 79 ОДШБ це фактично лідер в країні за кількістю знищеної ворожої техніки і, можливо, саме тому, що ворог тут її масовано застосовує і у наших операторів ударних дронів, протитанкістів, в нашої піхоти є дуже багато цілей", - зазначив представник прес-служби 79 ОДШБ.

Дрималовський вважає, що ворог застосовує так багато бронетехніки, бо вважає Курахівський напрямок для себе надважливим. "Цей напрямок веде до двох великих міст Донбасу - Вугледар, Курахове. Ворог рветься до села Костянтинівка, бо саме у цьому селі пролягає траса з Мар’їнки до Вугледара і, вийшовши на цю трасу, ворог зможе рухатись по ній в тил тому угрупованню, яке утримує місто Вугледар. Звісно ж росіяни не покидають своїх загарбницьких планів – окупувати Курахове, яке щодня піддається жорстоким артилерійським обстрілам, вони б’ють авіабомбами", - наголосив він.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявляв 9 серпня, що кількість піхотних штурмів ворога на Покровському та Курахівському напрямках зменшилась після початку операції на Курщині.

За його словами, ворог "огризається" та обстрілює з артилерії, активно застосовує дрони. Але при цьому саме "м’ясні" піхотні штурми і спроби їх проведення зменшились.

За даними генштабу ЗСУ, найскладнішими залишаються Торецький, Покровський та Курахівський напрямки.

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