Втім, аналітики не підтверджують, що російським загарбникам вдалося окупувати Авдіївський коксохім.

У понеділок, 13 листопада, російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки та досягнули підтверджених успіхів на східній околиці Степового (3 км на північ від Авдіївки).

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), успіх загарбників на Авдіївському напрямку підтвеорджують геолокаційні дані. Генштаб ЗСУ заявляв, що російські війська здійснили невдалі атаки на південний схід і південь від Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки), на схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) і Новобахмутівки (13 км на північний схід від Авдіївки), а також поблизу Авдіївки та Сєверного ( 6 км на захід від Авдіївки).

Кілька російських "воєнкорів" стверджували, що тривають бої біля Авдіївського коксохімічного заводу та на півночі Авдіївки. Інший російський військовий блогер стверджував, що українські війська контролюють щонайменше половину Авдіївського коксохімічного заводу і що нібито повідомлення про захоплення заводу російськими військами є неправдивими. ISW не підтверджує, що росіяни захопили Авдіївський коксохімічний завод.

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Водночас російські військові блогери стверджували, що українські сили успішно контратакували та просунулися поблизу Авдіївки 13 листопада до залізничної станції біля Степового та біля ресторану "Царская охота" на південь від Авдіївки.

Інший російський військовий блогер стверджував, що українські сили невдало атакували поблизу Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки).

Бої за Авдіївку.

В українському Генштабі повідомляють, що вороги продовжують намагатися оточити Авдіївку.

Варто зазначити, що окупанти активізувалися під цим містом на початку жовтня і вже зазнали величезних втрат. За відомостями головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якими він поділився 10 листопада, Росія за місяць активного штурму Авдіївки втратила 10 тисяч осіб.

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