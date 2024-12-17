Під час проведення операції на полі бою не було жодної людини.

Збройні сили України провели на фронті першу повністю роботизовану операцію. Як розповів в етері телеканалу "Еспресо" представник служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов, у ній було залучено десятки одиниць різних дронів.

"Серед них були наземні дрони, зокрема дрони-камікадзе, завдання яких - під'їхати та підірвати укриття або інші перешкоди. Також використовувалися наземні мобільні турелі, основне завдання яких - викликати вогонь на себе та забезпечувати вогневе ураження противника. Крім того, в операції використовували ударні повітряні дрони, FPV-дрони, великі мультикоптери, а також дрони, які передавали зображення з місця подій", - розповів Дегтярьов.

За його словами, завдання операції полягало в перевірці певних гіпотез щодо місцеперебування окупантів та створенні умов для просування підрозділів Сил оборони, що й відбулось. Під час проведення операції на полі бою не було жодної людини, а усі функції військових виконали за допомогою роботів.

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"Роботу десятків комплексів забезпечували сотня або навіть більше людей на другій лінії. Це оператори, екіпажі, групи прикриття, логістичні групи. Насправді це була дуже складна операція, адже потрібно було скоординувати різні частоти та узгодити дії людей, які перебували в різних місцях", - зазначив Дегтярьов.

Роботи на фронті

Військовослужбовець Олександр Ябчанка, який очолює Службу роботизованих систем батальйону "Вовки Да Вінчі" нещодавно заявив, що безпілотні системи - це майбутні воїни на полі бою і рано чи пізно вони замінять там людину.

Очільник 414 окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" пояснював, що основне застосування дронів відбувається в зоні активних бойових дій – 10–20 км углиб від лінії фронту. На його думку, з розвитком технологій і штучного інтелекту ця зона поступово перетвориться на мертву.

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