Результативно спрацювали підрозділи артилерії, а також авіація ЗСУ.

Минулої доби українські воїни результативно відпрацювали по російських окупантах. Знищено кілька важливих об'єктів.

Як зазначає Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, вчора по скупченнях окупантів гатили підрозділи української артилерії та пілоти бойової авіації.

За минулу добу авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, склад боєприпасів та 4 райони зосередження живої сили противника

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Російські окупанти продовжують атакувати на чотирьох напрямках: Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському. Втім, значних успіхів на фронті у загарбників немає.

Вчора авіація Сил оборони за 28 квітня завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ.

Особливо "гаряче" у Бахмуті. Окупанти продовжують спроби окупувати місто. Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що у загарбників є деякі успіхи.

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