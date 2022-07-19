На цьому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах просування в напрямках Сіверська та Бахмута.

Українські воїни завдали значних втрат та змусили окупантів відступити у напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Дар’ївки на Донецькому напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 18:00.

На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах просування в напрямках Сіверська та Бахмута.

Ворог здійснював артилерійські обстріли поблизу Краматорська, Райгородка, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного, Стародубівки, Сіверська, Дронівки та Івано-Дар’ївки. Завдав авіаудару неподалік Верхньокам’янського.

Українські воїни завдали окупантам значних втрат, коли ті намагалися просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Дар’ївки. Ворог безладно відступив.

Нагадаємо, військові РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію без оголошення війни. Російська влада назвала дії військ своєї країни "спецоперацією" нібито для "демілітаризації" та "денацифікації" нашої держави.

Супротивники обстрілювали з різного озброєння і воєнну, і цивільну інфраструктуру. Жертвами ворогів лише в одному Маріуполі Донецької області стали понад 20 тисяч осіб.

Наприкінці червня Володимир Путін говорив, що кінцевою метою дій військ Росії на нашій землі нібито є "захист Донбасу та створення умов, що гарантують безпеку Росії". Ворогам не вдалося захопити всю територію Донецької та Луганської областей.

Вас також можуть зацікавити новини: