Небесна кара "накрила" росіян на одному з напрямків фронту.

Збройні сили України "розібрали на камінчики" штаб окупантів потужним ударом на одному з напрямків фронту.

Також вдалося знищити особовий склад та техніку ворога. Власне, після фіксування позицій ворога нашими аеророзвідниками, росіяни зіткнулися з "небесною карою". Відповідний ролик опублікував СтратКом ЗСУ.

В кадрі показана взаємодія бригади територіальної оборони "Люфтваффе" та 55 окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ".

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В Брянській області збили дві російські "пташки"

Нагадаємо, що вдень 13 травня на території Брянської області РФ впали одразу два літальні апарати. Відповідну інформацію вже підтвердили росЗМІ. Йдеться про авіакатастрофи на околицях міста Клинці.

Спочатку повідомлялося про ймовірне "приземлення" двох гелікоптерів, проте потім з'явилася інформація, що одним з них може бути винищувач-бомбардувальник Су-34. Наразі у Брянщині активно шукають диверсантів.

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