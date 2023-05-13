В районі запровадили план "Перехоплення" - в РФ підозрють, що "пташки" збили диверсанти.

Російські екстрені служби прокоментували дивні авіакатастрофи у Брянській області РФ. Раніше повідомлялося, що у місті Клинці та на околицях впали два вертольоти.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на екстрені служби, у Клинцям "приземлився" військовий вертоліт Мі-8. На борту, за попередніми даними, було два пілота. Вони загинули.

Натомість на околицях Клинців - у селі Сурецький Муравей - впав не ще один гелікоптер, а російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Доля екіпажу невідома.

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Про причини "приземлення" гелікоптера та "Сушки" мовчать. Втім, у мережі з'явилися кадри, що свідчать про збиття гелікоптера системою ППО.

Телеграм-канал Mash повідомляє, що на території Клинцівського району Брянської області ввели план "Перехоплення".

"За нашою інформацією, там шукають диверсантів, які можуть бути причетні до атаки на Мі-8 та Су-34", - зазначає канал.

За даними деяких російських пабліків, Су-34 впав в селі Істровка під Стародубом. Його екіпаж загинув.

Канал "Военный осведомитель" пише, що у Брянській області загубився ще один російський літак - Су-34, або Су-25.

Під Брянськом падають російські "пташки" - що відомо

У Брянській області РФ сьогодні "день загадкового падіння залізних пташок". У місті Клинці впав вертоліт. За словами очевидців, вертоліт довго кружляв над містом, після чого впав на будинок в приватному секторі. Судячи з опублікованих відео з місця події, можна припустити, що вертоліт вибухнув у повітрі – не виключено, що в результаті ураження ракетою ППО.

Згодом росЗМІ повідомили, що впав другий за день вертоліт. Він "приземлився" на околиці Клинців. Саме цей випадок сплутали з падінням Су-34.

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