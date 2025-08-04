На летовищі також розміщувалася армійська авіація російських загарбників.

Вчора, 3 серпня, Сили безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовим Сил оборони уразили паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі", що в Краснодарському краї. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що на території об’єкту здійнялася сильна пожежа. Відомо, що на летовищі також розміщувалася армійська авіація російських загарбників.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал ворога та припинити збройну агресію РФ проти України", - наголосили в Генштабі.

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Удар по аеродрому Саки

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 серпня безпілотники ЦСО "А" Служби безпеки України "завітали" на військовий аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі. Внаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Зокрема, повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24. Ворог поніс значні збитки. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн

У результаті спецоперації ЦСО "А" СБУ на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння.

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