Від обстрілів противника постраждали понад 100 населених пунктів.

Протягом минулої доби, 25 січня, бійці ракетних військ завдали ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по 1 важливій цілі російських військ.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, окупанти завдали 2 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок цього, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

"Авіаційних ударів зазнали: Комісарове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Роздолівка, Дружківка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області; Ставки Миколаївської області", - додали у відомстві.

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Від артилерійських обстрілів постраждали понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Війна в Україні - останні новини

Протягом минулої доби, 25 січня, на фронті між Збройними силами України та російськими військами відбулося 82 бойових зіткнення. Найбільше штурмів ворог здійснив на Мар’їнському напрямку

З'явилася інформація, що українські військові здійснили просування в Запорізькій та Донецькій областях.

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