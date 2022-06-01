Заступника командира 4 спецполку імені А. Кадирова та кількох інших кадирівців успішно накрили артилерійським вогнем.

Бійці ЗСУ ліквідували соратника Рамзана Кадирова — підполковника Заура Дімаєва. Його загін потрапив під прицільний артилерійський вогонь українських захисників.

Про загибель офіцера розповіло російське видання Baza у своєму Telegram-каналі.

Повідомляється, що Дімаєв загинув вчора, 31 травня. Вдень його загін у складі шести осіб їхав на автомобілі "УАЗ Патріот" в районі селища Комишуваха. Мабуть, мається на увазі населений пункт в Луганській області.

Бійці ЗСУ обстріляли транспорт з артилерії. В результаті двох кадирівців вдалося ліквідувати, а ще четверо отримали поранення. Серед убитих був і заступник командира 4 спецполку імені А. Кадирова Заур Дімаєв. Офіційні російські джерела поки ніяк не прокоментували загибель підполковника.

Нагадаємо, за даними радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, Путін незадоволений діями кадирівців в Україні. Президент РФ провів на цей рахунок неприємну розмову з Рамзаном Кадировим. Привід для бесіди — відсутність реальних успіхів у війні. Кадирівці встигли прославитися лише постановочними роликами, нову порцію яких нещодавно показала СБУ.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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