Бійці ЗСУ ліквідували соратника Рамзана Кадирова — підполковника Заура Дімаєва. Його загін потрапив під прицільний артилерійський вогонь українських захисників.
Про загибель офіцера розповіло російське видання Baza у своєму Telegram-каналі.
Повідомляється, що Дімаєв загинув вчора, 31 травня. Вдень його загін у складі шести осіб їхав на автомобілі "УАЗ Патріот" в районі селища Комишуваха. Мабуть, мається на увазі населений пункт в Луганській області.
Бійці ЗСУ обстріляли транспорт з артилерії. В результаті двох кадирівців вдалося ліквідувати, а ще четверо отримали поранення. Серед убитих був і заступник командира 4 спецполку імені А. Кадирова Заур Дімаєв. Офіційні російські джерела поки ніяк не прокоментували загибель підполковника.
Нагадаємо, за даними радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, Путін незадоволений діями кадирівців в Україні. Президент РФ провів на цей рахунок неприємну розмову з Рамзаном Кадировим. Привід для бесіди — відсутність реальних успіхів у війні. Кадирівці встигли прославитися лише постановочними роликами, нову порцію яких нещодавно показала СБУ.
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