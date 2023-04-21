На деяких дільянках фронту ворог перейшов до оборони.

Російські окупанти ціною великих втрат продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них протягом доби українські захисники відбили понад 60 атак ворог. Надважкі бої зараз ведуться за Бахмут.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, противник здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед мирного населення, були зруйновані та пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка за добу суттєво не змінилась. Противник обстріляв населені пункти Янжулівка, Галаганівка і Грем'ячка Чернігівської області; Стукалівка і Павлівка - Сумської, а також Козача Лопань, Гоптівка, Нескучне та Хатнє на Харківщині.

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На Куп’янському напрямку постраждали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти намагались покращити тактичне положення, вели безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів знову зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії і захопити місто-фортецю. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Залізне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку інтервенти вели наступальні дії в районах Кам'янка, Первомайське та Невельське Донецької області, успіху не мав. Обстрілів зазнали Керамік, Степове, Кам'янка, Тоненьке, Сєверне, Карлівка, Первомайське та Невельське.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі штурми в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби росіяни обстрілювали населених пунктів Новоукраїнка, Велика Новосілка, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Однак це йому не завадило здійснити обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Малинівка, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області; Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Іванівка, Інженерне, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління противника.

Ситуація на фронті - останні новини

За словами експертів, поновлення Росією наступальних дій на Вугледарському напрямку є початком підготовки агресора до весняно-літньої воєнної кампанії.

Водночас військово-політичний оглядач, OSINT-експерт Олександр Коваленко вважає, що російські окупанти, ймовірно, прорвалися до так званої "траси життя" ЗСУ 0506 у Бахмуті і зайняли позиції на відстані ведення стрілецького вогню

За словами президента Володимира Зеленського, Україна готується до активних дій на фронті, вони є неминучими.

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