Росія продовжує втрачати своїх військових в Україні. Окупанти, які пішли виконувати злочинний наказ диктатора, віддають за це свої життя. За добу українські воїни знищили ще 150 окупантів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 34850 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1532 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3659 (+14) од,
- артилерійських систем – 764 (+0) од,
- РСЗВ - 243 (+2) од,
- засоби ППО - 99 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 184 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 630 (+4),
- крилаті ракети - 139 (+2),
- кораблі /катери - 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2564 (+4) од,
- спеціальна техніка - 60 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Сили спецоперацій США проводять для України таємну операцію.
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