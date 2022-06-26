За добу армія РФ втратила ще 21 танк / facebook.com/MinistryofDefence.UA

Росія продовжує втрачати своїх військових в Україні. Окупанти, які пішли виконувати злочинний наказ диктатора, віддають за це свої життя. За добу українські воїни знищили ще 150 окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.06 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 34850 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1532 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3659 (+14) од,
  • артилерійських систем – 764 (+0) од,
  • РСЗВ - 243 (+2) од,
  • засоби ППО - 99 (+0) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 184 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 630 (+4),
  • крилаті ракети - 139 (+2),
  • кораблі /катери - 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2564 (+4) од,
  • спеціальна техніка - 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Сили спецоперацій США проводять для України таємну операцію.

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