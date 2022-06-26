Ймовірно, ціллю ворожої ракети був Київ, де вранці лунали вибухи.

У неділю, 26 червня, Росія знову вдалася до ядерного тероризму – о 6:00 ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Проліт зафіксовано на відео.

Про це повідомляє прес-служба Енергоатому.

"Ця ракета летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ, де з самого ранку лунали вибухи", - йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі закликали міжнародну спільному звернути увагу на факти бездумних дій Росії, яка продовжує ставити під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи.

"Будь-яке пошкодження діючого енергоблоку матиме дуже серйозні наслідки і може загрожувати світові страшною ядерною катастрофою", - зазначили в Енергоатомі.

Ракетний удар по Києву: що відомо

Ранок 26 червня почався неспокійно. Мешканці Києва почули декілька вибухів. У місцевих Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що мешканці деяких міст бачили ракети, які пролітали у бік Києва.

Після цього інформацію прокоментував мер Віталій Кличко. Він підтвердив вибухи та зазначив, що вони пролунали у Шевченківському районі. Судячи з інформації від Кличка, під час "прильотів" могли постраждати люди, адже на місце інцидентів прямують лікарі.

Спеціалісти евакуюють людей з двох будинків. Відомо про постраждалих.

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