Європейське командування Пентагону створило систему оперативних і розвідувальних координаційних груп.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України сили спецоперацій США проводять для України таємну операцію.

Про це повідомляє The New Yoyk Times.

Як повідомляє видання, сили спецоперацій допомагають Україні з поставками озброєнь, передають дані розвідки, навчають українських військових.

Як зазначається, більша частина роботи американських спецслужб зі сприяння Україні проводиться на території інших країн – наприклад, на базах у Німеччині, Франції та Великій Британії.

"Українці намагаються ухилятися від росіян, які прагнуть націлитися на конвої, ми намагаємося допомогти скоординувати переміщення всіх цих різних видів вантажів", – розповіла міністр армії США Крістін Вормут і додала, що США також можуть допомогти Україні, передаючи дані розвідки про місця загроз конвоям зі зброєю.

Європейське командування Пентагону створило систему оперативних і розвідувальних координаційних груп. Іноземні спецназівці не воюють на передовій, а консультують зі штабів в інших частинах країни або віддалено по зашифрованому зв'язку.

Як повідомляє видання, частина співробітників ЦРУ продовжують таємно діяти в Україні, переважно у Києві, координуючи передачу більшої частини величезної кількості розвідданих.

На території України працювали кілька десятків спецназівців з країн НАТО, включаючи Великобританію, Францію, Канаду і Литву. США відкликали своїх 150 військових інструкторів до початку війни в лютому, але спецназівці цих союзників або залишилися, або в'їжджали в країну і виїжджали з неї, навчаючи та консультуючи українські війська і забезпечуючи наземний канал для поставок зброї та іншої допомоги.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює та евакуацію мирного населення, і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров побічно натякнув, що в майбутньому його держава може застосувати проти України ядерну зброю. Пізніше він знову не виключив таку можливість, однак у МЗС РФ заявили, що ядерну зброю проти використовувати не будуть.

До цього президент Володимир Зеленський попередив, що світу треба готуватися до ядерного удару агресора. Своєю чергою радник глави офісу президента Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України.

У Держдепартаменті США пригрозили Кремлю наслідками у разі ядерного удару по Україні.

7 травня 2022 року в ЦРУ заявили, що не бачать доказів підготовки РФ до ядерної атаки.

7 травня 2022 року в ЦРУ також заявили, що Путін не може собі дозволити програти у війні проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: