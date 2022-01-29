Підготовка інструкторів ПТРК відбулась у найкоротші терміни.

В Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся завершальний етап підготовки першої групи майбутніх інструкторів з застосування протитанкових ракетних комплексів NLAW.

Про це пише Армія inform.

Випускники курсу здійснили практичні пуски з цих ПТРК.

У рамках навчань були встановлені мішені з бойової машини піхоти, САУ і МТ-ЛБ на відстані від 300 до 600 метрів.

Вогонь вели, зокрема, з будинку через вікно, з окопу і бойової машини. Усі цілі були вражені.

На стрільбах були присутні представники вищого військового керівництва.

Як зазначив представник ГУ доктрин та підготовки ГШ ЗС України полковник Микола Губень, підготовка інструкторів ПТРК відбулась у найкоротші терміни.

Всього три дні на теорію та тактику і два дні на практичне застосування. Лише за 5 днів було підготовлено близько 40 інструкторів ПТРК NLAW. Вони роз’їдуться по визначених підрозділах, аби підготувати нових фахівців.

З наступного тижня до центру прибудуть ще близько 20 військовослужбовців, аби здобути фах оператора ПТРК NLAW.

За словами одного з новоспечених інструкторів солдата Зіновія Тужанського, навчитися вправно стріляти з цієї зброї нескладно. Можна зробити це й за один день. Зброя дуже проста, надійна і потужна.

18 січня Україна отримала від Британії чергову партію допомоги, зокрема, нашій армії передали протитанкові гранатомети NLAW. Ці гранатомети вважають найкращими для ведення бою в умовах міста, й у Росії немає їх аналогів.