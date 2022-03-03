ЗСУ вийшли на кордон з РФ на Сумщині / ua.depositphotos.com
Прикордонники П'ятого прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних Сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
"На сьомий день війни з агресивною державою-терористом Росією прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних Сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині", - зазначив Данілов.