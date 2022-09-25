Протягом 25 вересня Збройні сили України "демілітаризували" базу, штаб і п'ять складів боєприпасів російських окупантів.
Про це у Telegram повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Склади з боєприпасами знищено в Алчевську, Скадовську, Херсонському і Бериславському районах Херсонської області і Токмакському районі Запоріжжя.
Захисники накрили вогнем базу росіян у Скадовському районі, штаб - у Снігурівському районі Миколаївщини та командний пункт ворога у Бериславському районі.
Війна в Україні: останні новини
Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході країни. У відповідь на поразку ЗС РФ у Харківській області Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії.
Окупанти досі зосередили зусилля на захопленні Донецької області. За добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське
На півдні ЗСУ влучили, зокрема, по переправам та зосередженню техніки окупантів. Попередньо підтверджені втрати ворога за ніч склали 8 військових, 4 одиниці автомобільної техніки та БПЛА.
З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 56 700 окупантів і тисячі одиниць.