ЗСУ успішно "демілітаризують" російські штаби і бази.

Протягом 25 вересня Збройні сили України "демілітаризували" базу, штаб і п'ять складів боєприпасів російських окупантів.

Про це у Telegram повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Склади з боєприпасами знищено в Алчевську, Скадовську, Херсонському і Бериславському районах Херсонської області і Токмакському районі Запоріжжя.

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Захисники накрили вогнем базу росіян у Скадовському районі, штаб - у Снігурівському районі Миколаївщини та командний пункт ворога у Бериславському районі.

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Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході країни. У відповідь на поразку ЗС РФ у Харківській області Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії.

Окупанти досі зосередили зусилля на захопленні Донецької області. За добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське

На півдні ЗСУ влучили, зокрема, по переправам та зосередженню техніки окупантів. Попередньо підтверджені втрати ворога за ніч склали 8 військових, 4 одиниці автомобільної техніки та БПЛА.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 56 700 окупантів і тисячі одиниць.

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