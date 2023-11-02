Ще на початку наступу ЗСУ загрузли в безпрецедентних мінних полях на головному напрямі наступу.

Згідно з початковим задумом військового командування України, ЗСУ мали б під час прориву російської оборони просуватися зі швидкістю близько 30 км на день. Очікувалось, що за чотири місяці наші захисники зайдуть до тимчасово окупованого Криму.

"Якщо подивитесь на підручники НАТО і на математичні розрахунки, які ми робили [при плануванні контрнаступу], чотирьох місяців нам мало вистачити, щоб дістатися Криму, повоювати в Криму, повернутися з Криму і знову зайти та вийти звідти", — розповів The Economist головком ЗСУ, генерал Валерій Залужний.

За його словами, проблема виникла вже на старті - на початку контрнаступу наші війська загрузли в безпрецедентних мінних полях на головному напрямі наступу, на півдні у бік Азовського моря. Тоді Залужний вирішив, що, ймовірно, "з нашими командирами щось не так, тому поміняв деяких з них".

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"Потім я подумав, можливо, наші солдати не годяться для такого завдання, тому перевів їх до деяких бригад", – згадує генерал.

Однак коли й це не допомогло, головнокомандувач "наказав підлеглим знайти книгу, яку він якось побачив ще студентом військової академії". Вона мала назву "Прорив укріплених ліній оборони". Її у 1941 році опублікував радянський генерал-майор П. С. Смирнов, який аналізував бої Першої світової війни.

"І не прочитавши навіть половини, я зрозумів, що ми знаходимося саме там, тому що, як і тоді, рівень нашого технологічного розвитку на сьогодні поставив у ступор і нас, і наших ворогів", – пояснив Залужний.

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Раніше видання Time писало, що взимку на Україну чекає зміна військової стратегії і серйозні кадрові перестановки.

За оцінкою The Economist битва за Авдіївку зашкодить подальшому контрнаступу ЗСУ.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що розв'язана Росією війна перебуває на завершальному етапі, і він "найважчий".

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