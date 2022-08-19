Російські літаки будуть приземлені.

Україна за допомогою західної авіації зможе приземлити літаки РФ, а також завдавати ударів на глибині 300-500 км.

Таку думку висловив журналіст, військовий експерт і головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі "Еспресо".

"Отримання західної авіації Україні змінює ситуацію на фронті просто кардинально і перегортає все. Озброєння, яке ми отримаємо, відповідає стандартам НАТО і пристосоване до концепції використання сил НАТО. А концепція полягає в тому, що країнам для успішних дій необхідно мати перевагу у повітрі - знищити або унеможливити дії авіації противника", - зазначив він.

На думку Каткова, західна авіація здатна ліквідувати російські літаки.

"При отриманні умовних F-15, F-16, французьких Rafale, шведських Gripen, які мають на озброєнні ракети AIM-120 з дальністю польотів у понад 100 км - це дозволить остаточно приземлити всю авіацію противника і дозволить завдавати удари на глибині хоч 300 км, хоч 500 км. Це авіація і це найдовша рука, найуніверсальніший засіб ураження. На мій погляд, як тільки ми отримаємо значну кількість винищувачів все в повітрі стане абсолютно навпаки", - підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що ВПС України можуть отримати як F-15 Eagle в експортному варіанті, так і F-16, які йдуть на експорт. Найбільш ймовірними вважаються поставки саме F-16.

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