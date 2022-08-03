Експерт зазначив, що у цих літаків радар видно далі, а ракети вражають повітряні цілі на великі дистанції.

Американські винищувачі F-16 зроблять фурор на полі бою в разі їхньої передачі Україні.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Можна буде вражати різні цілі, це дасть нам перевагу в повітрі. Справа в тому, що F-16, особливо, якщо там більш-менш сучасна модернізація, він технологічно перевершує те, що на сьогодні є на озброєнні Російської Федерації", - пояснив Жданов.

Експерт зазначив, що у цих літаків радар видно далі, а ракети вражають повітряні цілі на великі дистанції. F-16 менш помітний для тих ППО РФ, які є на озброєнні у Росії. Особливо для комплексу С-400.

"Чому? Тому що на сьогодні не існує навіть бойових прикладів, в яких Росія продемонструвала б можливості С-400. Я взагалі розумію, що Росії треба спиратися на ППО С-300, його характеристики відомі і перевірені, є невелика модернізація", - додав він.

Мабуть, С-400 не може надати чогось більш грандіозного або такого, що сильно відрізняється від С-300, підсумував експерт, тому його ніде росіяни і не рекламують.

"А ось літаки F16 західного зразка (навіть Міг-29) вже на голову кращі, ніж ті ж літаки, які є у нас або ті ж літаки, які є у РФ. Чому? Тому що свої Міг-29 Росія модернізувала сама, а літаки країн членів НАТО модернізовані під натівські стандарти. Природно, НАТО по авіації набагато попереду Росії. F-16 з нашими пілотами можуть зробити просто фурор в повітряному просторі на полі бою", - розповів Жданов.

Раніше повідомлялося, що ВВС України можуть отримати як F-15 Eagle в експортному варіанті, так F-16, які йдуть на експорт. Найбільш ймовірними вважаються поставки саме F-16.

Це - багатоцільовий літак, який дає можливість наносити удари як по повітряних цілях, так і по наземних. Він надійний, розвиває велику швидкість, висоту здатний набирати вертикальним польотом.

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