ЗСУ 6 січня знищили напівпобудований залізничний міст, що мав стати частиною залізничного маршруту між Росією та окупованим Кримом. Про це повідомив у Телеграм радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
"Вчора ЗСУ прицільним ударом знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі с. Гранітне. Намагались збити, але в якості ефективного російського ППО непогано виступила сама інженерна база", - написав Андрющенко, зазначивши, що тепер питання запуску прямої залізниці з Росії закрите надовго.
"Бонусом, через сильне намагання збити "кару небесну" встановили місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському районі - координати вже передані відповідним службам", - додав Андрющенко.
Андрющенко також подякував представникам маріупольського спротиву та мешканцям Маріупольського району, які "здобули докази та забезпечили супровід до ліквідації важливого військово-логістичного інфраструктурного об’єкту".
Пряме сполучення РФ із Кримом - що відомо
У листопаді минулого року окупанти повідомилипро початок будівництва залізниці з Ростова-на-Дону через захоплені міста Маріуполь і Бердянськ до Криму.
Раніше радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко написав, що супротивники створюють пряме залізничне сполучення з Маріуполем і Донецьком. Також він повідомляв, що окупанти прокладають нову автодорогу з Ростова до Маріуполя.