ЗСУ 6 січня знищили напівпобудований залізничний міст, що мав стати частиною маршруту між Росією та окупованим Кримом.

ЗСУ 6 січня знищили напівпобудований залізничний міст, що мав стати частиною залізничного маршруту між Росією та окупованим Кримом. Про це повідомив у Телеграм радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Вчора ЗСУ прицільним ударом знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі с. Гранітне. Намагались збити, але в якості ефективного російського ППО непогано виступила сама інженерна база", - написав Андрющенко, зазначивши, що тепер питання запуску прямої залізниці з Росії закрите надовго.

"Бонусом, через сильне намагання збити "кару небесну" встановили місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському районі - координати вже передані відповідним службам", - додав Андрющенко.

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Андрющенко також подякував представникам маріупольського спротиву та мешканцям Маріупольського району, які "здобули докази та забезпечили супровід до ліквідації важливого військово-логістичного інфраструктурного об’єкту".

Пряме сполучення РФ із Кримом - що відомо

У листопаді минулого року окупанти повідомилипро початок будівництва залізниці з Ростова-на-Дону через захоплені міста Маріуполь і Бердянськ до Криму.

Раніше радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко написав, що супротивники створюють пряме залізничне сполучення з Маріуполем і Донецьком. Також він повідомляв, що окупанти прокладають нову автодорогу з Ростова до Маріуполя.

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