Знищено 13 загарбників, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Ударів українських військових зазнали два пункти управління ворожих військ і посадковий майданчик у Новій Каховці

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Вранці і вдень парою Ка-52 нанесено три удари по наших позиціях на Херсонщині. Без втрат. Також парою винищувачів Су-27 намагався здійснити бомбардування острова Зміїний. Бомби впали в море біля острову.

Під час проведення ворогом розвідки наших позицій на Херсонщині наш зенітно-ракетний підрозділ влучно заземлив безпілотник типу "Елерон-3" в Білозерській громаді, а дрон-камікадзе був "впійманий на гарячому" і знищений в Великоолександрівській громаді до завдання ним шкоди", - йдеться у повідомленні.

У рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ на півдні вогневих завдань знищено 13 загарбників, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

А також нанесено удари по 2 пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику в Новій Каховці. Остаточні втрати противника уточнюються.

Раніше повідомлялося, що на складах БК окупантів у Новій Каховці прогриміла серія вибухів. Місцеві заявили, що пожежа на позиціях російських військ виникла, ймовірно, внаслідок попадання ракет.

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