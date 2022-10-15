Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі 13 населених пунктів Донеччини.

За добу українські захисники знищили 12 ворожих складів з боєприпасами та збили 9 безпілотників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"Силам оборони вдалося успішно відбити атаки противника в Донецькій області. Зокрема, в районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Спірне, Невельське, Мар’їнка, Білогорівка, Терни, Новомихайлівка та Красногорівка. Відео дня

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала близько 30 ударів. Підтверджено ураження 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 9 БпЛА", - йдеться у зведенні.

У Генштабі також повідомили, що ракетні війська і артилерія за добу уразили чотири пункти управління, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 12 складів з боєприпасами, одну артилерійську установку та 20 інших важливих цілей.

Війна в Україні: головні новини

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні й сході. В Україні з початку повномасштабної збройної агресії Росії деокуповано вже 1 тис. 620 населених пунктів.

На Херсонському напрямку ЗСУ продовжують відтісняти ворога до правого берега Дніпра і тримати контроль над переправами.

Як заявив спікер командування "Південь" Владислав Назаров, 14 жотвня окупанти намагалися відновити активний рух через річку Дніпро.

Разом з тим ворог зосередився на захопленні Бахмута-Краматорська. Протягом попередньої доби українські військові вчергове відбивали атаки противника на Іванград. Попередньо у британській розвідці повідомляли, що окупанти наблизилися на південь від Бахмута.

Також Генштаб звітує, що смертність серед поранених російських військовослужбовців сягає 50%.

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