Також повідомляється, що в ході стабілізаційних заходів у деокупованих населених пунктах Херсонщини були виявлені арсенали зброї окупаційних військ.

За минулу добу авіація ЗСУ завдала 13 ударів по ворожих позиціях на південному напрямку. Українським вогнем було знищено російський склад з боєприпасами, а також 18 військовослужбовців і 15 одиниць бронетехніки армії РФ.

Як йдеться у нічному зведенні ОК "Південь", також на деокупованій території було знайдено значні запаси покинутого росіянами боєкомплекту, який буде використано в інтересах Сил оборони України.

"Реактивними системами залпового вогню "Град" та "Ураган" ворогом надвечір випущено з десяток снарядів по Марганцю та Добрій Надії, що на Нікопольщині в Дніпропетровській області. Масштаби пошкоджень уточнюються, попередньо люди не постраждали. Штурмовою та армійською авіацією було 6 разів атаковано напрямок Давидова Брода", – йдеться у повідомленні.

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У відповідь авіацією ВПС ЗСУ було завдано 13 ударів, у тому числі по опорних пунктах, місцях зосередження живої сили, озброєння та техніки, зокрема, по позиціях протиповітряної оборони, по пунктах управління і збереження боєзапасу.

"Підтверджені втрати противника складають 18 рашистів, 2 самохідні гаубиці "Мста-С", 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 1 самохідна гармата калібру 203-мм "Піон", 4 одиниці авто-бронетехніки і 1 склад з боєприпасами в Бериславському районі. Пошкоджено ще 3 самохідні гаубиці "Мста-С", 1 "Град", 1 крупнокаліберну гармату "Гіацинт-Б", 1 танк та іншу броньовану техніку", – йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що в ході стабілізаційних заходів у деокупованих населених пунктах Херсонщини були виявлені арсенали зброї окупаційних військ.

"Понад пів тисячі артилерійських снарядів, боєприпасів до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган", понад сто протитанкових керованих ракет і протитанкових мін найближчим часом буде скеровано по їх власникам найкоротшим способом доставки", – зазначили в командуванні ОК "Південь".

ЗСУ наступають на півдні: останні новини

Як повідомила 13 жовтня начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, ЗСУ продовжують відтісняти ворога до правого берега Дніпра і тримати контроль над переправами. Окупанти тим часом намагаються налагодити альтернативні переправи - зводять понтонні мости.

За даними Оперативного командування "Південь", напередодні вдалося українським бійцям знищити 36 рашистів, п'ять складів з боєприпасами та нанести 14 ударів по ворожій системі ППО.

ЗСУ продовжують відтісняти ворога до правого берега Дніпра і тримати контроль над переправами.

Західні ЗМІ прогнозують звільнення Херсона вже наступного тижня. Однак в Україні утримуються від гучних заяв, але роблять недвозначні натяки, що дуже скоро варто очікувати хороших новин.

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