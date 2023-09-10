Росіяни не зможуть визначати координати об'єктів на землі, воді, у повітрі, заявив міністр Федоров.

У Донецькій області дроном українського виробництва знищено станцію наземної розвідки армії РФ.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"FPV-дрон українського виробництва в дії - у росіян мінус станція наземної розвідки на Донеччині. Демілітаризація техніки окупантів - результат роботи ударної роти БПЛА 24 ОМБр "Рарог", - зазначив він.

За словами Федорова, українські захисники виявили російську станцію розвідки Кредо-М1 та влучно відпрацювали коптером.

"Тепер росіяни не зможуть визначати координати об’єктів на землі, воді, у повітрі та коригувати артилерію. Дякую воїнам за роботу. Працюємо, щоб "пташок" від Армії дронів було більше, а техніки ворогів - менше", - наголосив він.

Армія дронів за тиждень дісталася до 189 цілей РФ

Як повідомляв УНІАН, з 28 серпня по 4 вересня, ударними підрозділами, що забезпечуються в межах армії дронів, було уражено 189 одиниць техніки росіян.

Також було знищено 63 окупантів, 29 гармат, чотири міномети, 29 вантажівок, 14 складів палива, дві РСЗВ, 13 САУ, одне радіотехнічне обладнання.

Крім того, бійці Збройних сил України пройшли бойову підготовку на роботизованих платформах від Армії дронів. Перша партія нового озброєння вже відправилась на фронт. Зокрема, туди передали 25 бойових турелей "Шабля" і 5 наземних платформ "Рись". Техніку розподілили між 10 підрозділами Сил оборони, які воюють по всій лінії фронту.

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