У ворога є мета захопити Борову і відтиснути ЗСУ за річку Оскіл.

На Куп'янському напрямку ворог останнім часом значно знизив кількість штурмів, менше застосовує техніки. Про це сказав начальник відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади Віталій Бицак в ефірі Київ24.

Він зазначив, що ситуація на Куп'янському напрямку залишається напруженою, хоч останнім часом значно знизилася кількість штурмів окупантів. За його словами, ворог не так часто використовує броньовану техніку, бо поніс значні втрати і він зараз на такій ділянці фронту, де в нього немає місця, щоб її накопичувати, бо для атаки треба буде проїхати по чистому полю 15-20 км, а це призведе до знищення її Силами оборони. Бицак розповів, що окупанти штурмуть малими групами українські позиції.

"Вони накопичуються у різних посадках, траншеях, норах, бліндажах до штурмової групи у кількості до 8-10 осіб і тоді вже дуже зухвало забігають на позиції", - зазначив він.

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За його словами, зараз знизилася кількість ворожих штурмів – раніше могли до десятка разів на день, а на сьогодні може бути – один –два штурми. Бицак розповів, що ворог намагається просунутися в напрямку населеного пункту Борова.

"Ймовірно, вони просто хочуть "віджати" у нас територію. Є річка Оскіл за яку ворог дуже хоче нас відкинути. Це звільнить його резерви, значно погіршить нашу логістику. Ворог зможе тоді зняти війська з цього напрямку і перекинути на якийсь більш важливий", - розповів Бицак.

Ситуація на фронті станом на 1 вересня - останні новини

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу - 31 серпня, було майже 200 бойових зіткнень по всьому фронту, а найгарячішішими були чотири напрямки – Покровський, Курахівський, Куп’янський, Краматорський.

На Куп’янському напрямку, за минулу добу було 24 атаки з боку окупантів. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Колісниківки, Лозової, Новоосинового, Глушківки та Берестового.

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