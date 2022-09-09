Цієї ночі ворог інтенсивно завдавав ракетні та удари з РСЗВ по Харкову й області.

На Харківщині за добу окупанти вбили 5 мирних жителів.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Цієї ночі ворог інтенсивно завдавав ракетні та удари з РСЗВ по Харкову й області. Частина ракет "самоліквідувалася" на території РФ", - зазначив він.

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За його словами, у Харкові зруйнована триповерхова адмінбудівля в Салтівському районі, є влучання в Київському районі - постраждала жінка 53 років, яка згодом померла.

Також зазнавали ударів окупантів Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівській райони.

За його даними, загалом за добу медики госпіталізували 10 людей: 8 - у Харкові, 1 - в Лозівському, 1 - в Чугуївському районі.

Чотири людини загинули: 2 - Харків, 1 - Чугуївщина, 1 - Ізюмський район.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня внаслідок удару російських окупантів по Харкову пошкоджена адміністративна будівля в Індустріальному районі. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків, поранення отримали 5 осіб. Двоє з них - 49-річний чоловік і жінка 21 року - в тяжкому стані.

А сьогодні вВночі окупанти знов накрили вогнем Салтівський район Харкова. Постраждав один із вищих навчальних закладів.

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