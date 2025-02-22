Союзники вважають команду Трампа ненадійною і корумпованою.

Союзники США, які регулярно обмінюються з ними розвідувальними даними, шукають способи захистити надсекретну інформацію від витоків з боку адміністрації Дональда Трампа, пише Politico.

Так, країни-союзники США стурбовані тим, що історія розкриття секретної інформації Трампом продовжиться і під час його другого терміну. Ця тривога посилюється в міру призначення суперечливих кандидатур Трампа для нагляду за розвідувальними операціями, а також на тлі звинувачень у тому, що конфіденційні дані вже неправильно обробляються.

"Однак співпраця в галузі збору та обміну розвідувальною інформацією має глибоке коріння, і розірвати її буде нелегко. Вашингтон часто віддає більше, ніж отримує, а американські та європейські розвідувальні служби часто проводять спільні збори та операції" - зазначає Politico.

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Так, деякі союзники стали більш закритими вже під час першого терміну Трампа - після того, як він опублікував у Твіттері надсекретне зображення іранського ракетного майданчика та поділився з російським міністром закордонних справ вкрай секретними даними ізраїльської розвідки. Колишній високопоставлений співробітник британської служби зовнішньої розвідки MI6 заявив, що, коли справа стосувалася особливо секретних проєктів, служба ретельно обирала, що саме розголошувати за першої адміністрації Трампа.

Представник ЦРУ Ліз Лайонс заявила, що твердження про те, що за Трампа іноземні партнери можуть відмовитися від обміну розвідданими, "не заслуговують на довіру", додавши, що агентство "неймовірно серйозно" ставиться до своїх міжнародних розвідувальних партнерств.

Однак, пише Politico, побоювання союзників уже далеко не гіпотетичні. За місяць другого терміну адміністрація Трампа вже зіткнулася зі звинуваченнями в неправильному поводженні з секретною інформацією. Повідомляється, що ЦРУ відправило в Управління по роботі з персоналом нетаємний електронний лист із переліком імен та ініціалів прізвищ нещодавно прийнятих на роботу аналітиків і оперативників, багато з яких було найнято для роботи з Китаєм, що потенційно наражало їх на небезпеку підслуховування з боку іноземних супротивників.

Водночас дисбаланс в обміні інформацією між США та їхніми партнерами означає, що вони можуть втратити більше, якщо перейдуть дорогу Трампу, каже Келлі Макфарланд, колишній аналітик Бюро розвідки та досліджень Державного департаменту.

"Якщо вони щось приховають, то побоюватимуться відплати з боку США", - сказав Макфарланд.

Перебої в обміні інформацією можуть виникнути також внаслідок реструктуризації штату федерального уряду, яка також вдарила по розвідувальних службах.

Обмін розвідувальною інформацією між країнами-партнерами часто відбувається на всіх рівнях, і окремим начальникам станцій і керівникам відділів і секцій надається значна свобода дій щодо того, чим ділитися з американськими колегами. При роботі з такою конфіденційною інформацією довіра має значення, пише Politico.

При цьому Сполучені Штати історично були найбільшим постачальником розвідувальної інформації для союзників. Американська розвідка зіграла вирішальну роль в оповіщенні союзників у Європі про плани Кремля щодо вторгнення в Україну за кілька місяців до того, як російські танки перетнули кордони країни.

"Йдеться не тільки про те, щоб ділитися, а й про те, щоб отримувати. Очі та вуха США дуже важливі для України", - сказав один із німецьких чиновників.

Призначення Трампа

Нагадаємо, раніше Сенат США затвердив Кеша Пателя на посаду керівника Федерального бюро розвідки. При цьому, за даними ЗМІ, Патель у минулому отримував гроші від кінокомпанії пропутінського режисера, відомого теоріями змови "глибинної держави" та антизахідними поглядами.

Також Дональд Трамп звільнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльза Брауна. Він став першим з 2007 року керівником Об'єднаного комітету, який не відпрацював повний термін.

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