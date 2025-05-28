В ОТУ "Харків" наголосили, що інформація в медіа не відповідає дійсності.

Інформація іноземних медіа щодо перекидання 50-тисячного російського угруповання до українського кордону з метою наступу на Харків не відповідає дійсності. Про це поінформувало Оперативно-тактичне угруповання (ОТУ) "Харків" у Telegram.

"Окремі закордонні медіа з посиланням на "західних аналітиків" повідомили, що армія Російської Федерації готується до нового масштабного наступу на Харків. З цією метою ворог начебто перекинув з Курщини до українського кордону, що межує з Харківською областю, 50-тисячне угруповання військ", - йдеться у повідомленні.

В ОТУ "Харків" наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

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"Закликаємо представників як вітчизняних, так і закордонних медіа ретельно перевіряти інформацію перед публікацією, а при виникненні запитань звертатися за роз'ясненнями до комунікаційних підрозділів Сил оборони України", - зазначили в ОТУ.

50-тисячне російське військо біля Харкова: що відомо

Як повідомляв УНІАН, днями видання Sky News повідомило, що війська РФ скупчуються біля північного кордону України поблизу Харкова. На думку аналітиків, після витіснення українських військ з Курської області, російські підрозділи чисельністю до 50 тисяч осіб зосередилися одразу за кордоном з Харківщиною.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що інформація про перекидання Росією 50 тисяч військових на Харківський напрямок відповідає дійсності, але про наступ на Харків наразі не йдеться. За його словами, певне переміщення російських резервів дійсно відбувається - мова йде про зосередження сил у Бєлгородській області, але не про повноцінну підготовку до масштабного наступу на Харків.

"Про наступ на Харків - перебільшено. Недостатньо ні сил, ні засобів. Мова про прикордоння", - зазначив Коваленко.

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