За добу зафіксовано два ворожих обстріли.

В районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу зафіксовано два ворожих обстріли, одного бійця було поранено.

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС.

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Зокрема, неподалік Старогнатівки ворог відкривав вогонь в бік позицій ЗСУ з великокаліберного кулемета та снайперської зброї. Там і було поранено воїна, його доставили до лікарні та надають необхідну допомогу.

"Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Від початку поточної доби, 21 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Юрій Годован