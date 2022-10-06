Українські війська понад тиждень тому звільнили від російських військ смт. Куп'янськ-Вузловий.

У цеху в смт. Куп’янськ-Вузловий Харківської області поліція вилучила тіла двох людей зі слідами насильницької смерті.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Як зазначається, загиблих виявили у цеху з виготовлення цегли на території підприємства у селищі Куп’янськ-Вузловий. У обох цивільних зв’язані руки за спиною.

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"6 жовтня працівники поліції та прокуратури провели огляд місця події. У померлих виявлені чисельні тілесні ушкодження, що свідчить про їх насильницьку смерть. Один із загиблих має поранення, схоже на кульове. Тіла загиблих вилучені та направлені на судово-медичну експертизу. Їх особи та обставини смерті встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Звільнення Харківщини

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що майже всю Харківську область вже звільнили від загарбників.

16 вересня голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях виявлено 10 катівень.

В поліції повідомили, що на деокупованій частині області виявили тіла 534 вбитих цивільних українців.

27 вересня у розвідці повідомили, що спецпідрозділ KRAKEN звільнив від російських окупантів смт. Куп'янськ-Вузловий.

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