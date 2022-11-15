Супротивники з Кінбурнської коси намагався атакувати Очаків, поділилися в оперативному командуванні "Південь".

На Кінбурнській косі в Миколаївській області та у місті Олешки у Херсонській станом на ранок, 15 листопада, були загарбники.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи завдавали удари по ворожому складу з боєприпасами в Олешках, а також по місцях зосередження озброєння, техніки та живої сили супротивника, йдеться на сторінці оперативного командування "Південь" Збройних сил України в Facebook.

"…З Кінбурнської коси ворог реактивними системами залпового вогню "Град" намагався атакувати Очаків. Удари по акваторії та пірсах. Без втрат", - йдеться у повідомленні.

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Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що від окупантів звільнили Олешки та Кінбурнську косу.

Звільнення українських територій - важливі новини

Російським загарбникам вдалося захопити частину сходу та півдня України. Армія України дає гідну відсіч ворогам. ЗСУ пішли у контрнаступ наприкінці літа.

Вже звільнено майже всю Харківську і Миколаївську області (крім Кінбурнської коси), а також низка населених пунктів на Донбасі.

Крім того, загарбники відступили з правобережної частини Херсонської області на лівобережну, вже і захисники України звільнили Херсон.

На нашій землі станом на 15 листопада ліквідували 82 080 окупантів.

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