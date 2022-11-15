Знищено десятки одиниць бойових броньованих машин та автомобільної техніки ворога.

Генеральний штаб Збройних Сил України оновив інформацію про Загальні бойові втрати Росії у війні проти України.

Як йдеться у зведенні, втрати росіян серед особового складу вже сягають орієнтовно 82080 осіб. 710 російських окупантів ліквідовано за останню добу.

Крім цього, росіяни втратили:

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танків ‒ 2861 (+13);

бойових броньованих машин ‒ 5773 (+25);

артилерійських систем – 1850 (+11);

РСЗВ – 393 (+0);

засобів ППО ‒ 208 (+2);

літаків – 278 (+0);

гелікоптерів – 261 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1511 (+2),

крилатих ракет ‒ 399 (+0),

кораблі / катери ‒ 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4351 (+35);

спеціальна техніка ‒ 160 (+0).

Останні втрати Росії на війні проти України

Станом на ранок вівторка, 15 листопада, Генштаб інформував, що Авіація Сил оборони України завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

Крім цього, було підтверджено ураження підрозділів противника за попередні дні на окупованій території Луганської області. Так, в населеному пункті Мілуватка, Сили оборони України знищили штаб підрозділу російських окупаційних військ. Нині відомо про 30 загиблих та більш як 20 поранених російських загарбників.

На півдні українські захисники знищили пускову установку С-300 російських окупантів.

На південному напрямку Сили оборони відпрацювали по дислокації російських підрозділів, місцях зосередження озброєння та техніки, складу з боєприпасами в Олешках. Підтверджено знищення пускової установки С-300, зенітно-ракетного комплекса "Тор-М2" та 3 одиниць авто-бронетехніки.

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