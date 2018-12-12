В Україні пройшли випробування нового військового авто (відео)

Ще тривають роботи з укомплектування моделі цифровим модулем стабілізації та управління вогнем.

На військовому полігоні навчального центру Нацгвардії під Києвом пройшли випробування нового багатофункціонального армійського автомобіля типу "баггі", виготовленого зусиллями волонтерів з півдня України.

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Український аналог ще не має назви, але показує досить хороші результати, навіть у порівнянні із Humvee, повідомляє НГУ на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що ще тривають роботи з укомплектування моделі цифровим модулем стабілізації та управління вогнем.

Основна особливість - легкість і маневреність, висока прохідність. Їх використовують у піщаній місцевості та на бездоріжжі.

Серед можливостей армійського авто: швидкий доступ до посадки/висадки, ведення вогню на 360 градусів, перевезення особового складу та евакуація поранених.

Як повідомляв УНІАН, раніше Збройні сили України провели успішні випробування модернізованих ракетних комплексів С-125.