У Росії хочуть дати новому зразку бронетехніки ім'я "Кобзар"

Мединський розповів, що під час Курської битви екіпаж офіцера Якова Кобзаря з Краснодара, "в одному бою спалив вщент 17 фашистських танків".

У Росії мають намір дати новому зразку бронетехніки ім'я "Кобзар".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр культури Володимир Мединський на засіданні російського організаційного комітету "Перемога" під головуванням президента Володимира Путіна в Кремлі.

Він повідомив, що за підтримки Мінкультури знято три "великих фільми", присвячених Великій Вітчизняній війні.

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"Коли ми працювали над сценаріями і вивчали історію танкістів, знайшли унікальний, абсолютно забутий епізод: під час Курської битви екіпаж молодого офіцера, якого звали Яків Кобзар, він із Краснодара, в одному бою спалив вщент 17 фашистських танків", - розповів Мединський.

За його словами, подвиг верифіковано, Кобзар отримав за це звання Героя Радянського Союзу посмертно.

"Американці вигадують відомі фільми на аналогічні теми, але нічого подібного у них ніколи не було", - переконаний Мединський.

"Ми звернулися до Міністерства оборони, вони підтримали цю ідею. Ми зараз шукаємо імена для нових зразків військової техніки, а яке звучне ім'я "Кобзар" для нового зразка бронетанкової техніки!", - заявив Мединський.

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