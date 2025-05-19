Американські чиновники ставлять під сумнів доцільність відправки списаних австралійських танків в Україну.

Австралія почала відправку танків Abrams в Україну. Як повідомляє ABC News, нещодавно почалося відвантаження на судно першого танка з партії в 49 одиниць, призначених для нашої країни. Водночас уряд Австралії не розкриває їхнього поточного місцезнаходження або очікуваної дати прибуття в Європу з "міркувань безпеки".

Водночас видання зазначає, що американські чиновники в приватному порядку висловили розчарування рішенням Австралії пожертвувати списані танки Abrams Україні, і деякі з них сумніваються в тому, наскільки ці танки будуть корисні на полі бою.

"Минулого року, ще до повернення Дональда Трампа на посаду президента, ми попереджали австралійців, що відправка цих танків Abrams буде складною, і коли вони нарешті потраплять на поле бою, українцям буде важко їх обслуговувати", - сказав один американський чиновник ABC на умовах анонімності.

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Танки Abrams від Австралії - новини

Нагадаємо, Австралія ще торік пообіцяла передати Україні свої списані танки M1A1 Abrams, однак їхнє відправлення затримувалося, у чому Міноборони Австралії звинувачувало опір з боку США.

Також представник Міністерства оборони Австралії заявив, що існують деякі побоювання, що відправлення великих танків в Україну - не найкращий спосіб надання військової допомоги охопленій війною країні.

"Ми починаємо сумніватися, чи дійсно українці хочуть ці машини. Дах танка - найслабше місце Abrams, а це війна безпілотників", - сказав він.

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