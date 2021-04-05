РФ займається переобладнанням старих військових баз часів Холодної війни та створенням нових об'єктів.

Росія посилює військову присутність і випробовує новітню зброю в Арктиці.

Про це повідомляє ВВС News Україна із посиланням на CNN.

Зазначається, що так РФ прагне захистити своє північне узбережжя та відкрити новий транспортний шлях для перевезень з Азії в Європу.

Розбудову російських військових баз в регіоні видно на супутникових знімках, які оприлюднив CNN.

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Особливе занепокоєння у військових експертів та західних посадовців викликає російська "суперзброя" - торпеда 2М39 "Посейдон". Її подальші випробування очікуються цього року, як стверджують російські державні ЗМІ.

Цей безпілотний апарат живиться від малогабаритного атомного реактора і, за задумом конструкторів, має проходити на глибині непоміченим - повз системи берегової охорони.

За словами російських посадовців, цей безпілотник зможуть оснастити боєголовкою потужністю десятки мегатонн, що спричинить радіоактивні хвилі, здатні зробити великі території узбережжя непридатними для проживання на десятки років.

Водночас супутникові знімки, які CNN надала компанія Maxar, свідчать про значне та постійне нарощування російських військових баз і техніки на арктичному узбережжі країни, разом із підземними сховищами, ймовірно, призначеними для торпед "Посейдон" та іншої новітньої високотехнологічної зброї.

Експерти помітили бомбардувальники та винищувачі МіГ-31БМ на Крайній півночі та нові радіолокаційні системи ближче до узбережжя Аляски.

При цьому нарощування російської військової потужності віддзеркалюють пересування військ країн НАТО та США.

Як заявило CNN джерело у Держдепартаменті США, військовий виклик з боку росіян в Арктиці існує. За словами джерела, зокрема РФ займається переобладнанням старих військових баз часів Холодної війни та створенням нових об'єктів на Кольському півострові біля Мурманська.

Так, супутникові знімки свідчать про повільну та методичну розбудову аеродромів та баз у формі "трилисника" у кількох місцях на арктичному узбережжі Росії за останні 5 років.

Бази розташовані на російській території та є частиною оборони кордонів та берегової лінії країни.

Однак американські посадовці стурбовані, що ці сили можуть використати для встановлення фактичного контролю над територіями Арктики, які розташовані далі. Незабаром ці території звільнять від криги.

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Представник Пентагону Томас Кемпбелл розповів, що Росія переоснащує радянські аеродроми та радарні установки, будує нові порти та пошуково-рятувальні центри і збільшує флот криголамів. За його словами, Росія також розширює мережу систем протиповітряної та берегової оборони, таким чином посилюючи можливості із захисту доступу до великих частин Арктики.

В арктичному регіоні також регулярно проводять випробування високотехнологічної зброї, як розповідають російські та західні посадовці.

У листопаді Росія оголосила про успішне випробування гіперзвукової ракети "Циркон", яку планують використовувати для ураження кораблів супротивника.

Минулого тижня російська державна агенція ТАСС з посиланням на джерело повідомила про успішне завершення випробувань ракети "Циркон" з фрегата "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков". За словами джерела агенції, всі чотири ракети влучили в ціль, а у травні-червні почнуться нові випробування.

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Автор: Таня Поляковська