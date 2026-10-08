Росіяни придумали, чим збивати українські дрони, розробку вже показали Путіну

Її буде створено, ймовірно, на базі ракети "Алазань-6".

Росіяни розробляють нову недорогу зенітну ракету для збиття українських дронів.

Як повідомив український військовий портал Defense Express, кремлівському диктатору Володимиру Путіну вже показали розробку. Її вартість складає 1 млн руб (майже $12 тис.). Вона буде розроблена на базі вже існуючої некерованої протиградової ракети сімейства "Алазань".

У Defense Express зауважили, що наразі подробиць про нову ракету не оприлюднюється. Зокрема, про те, на базі якої саме ракети "Алазань" вона буде створена, адже сімейство цих ракет доволі широке.

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Водночас аналітики порталу зазначили, що з огляду на розміри представленої ракети, йдеться, ймовірно, про 82,5-міліметрову ракету "Алазань-6", а не про "Алазань-2М", яка вже була знята з виробництва, чи про сучасніші "Алазань-9" та "Алазань-8М" калібру 60-мм.

Що відомо про "Алазань-6"

Ця ракета має максимальну дальність польоту до 12 км, а максимальну висоту - до 9,3 км. Загальна маса ракети - 8,8 кг, з яких на льодоутворювальний склад припадає 0,66 кг, а також ще 0,24 кг - на вибухову речовину для самоліквідації після відпрацювання.

"Судячи з усього, некеровану "Алазань-6" можуть перетворити на зенітну ракету шляхом заміни її головної частини, де замість системи розпилення та самоліквідації, тепер будуть аеродинамічні поверхні для керування польотом, система наведення та невелика бойова частина для ураження цілі", - йдеться в аналізі.

У Defense Express не виключають, що наведення ракети на ціль здійснюватиметься за допомогою радіокоманд із наземної пускової установки, оскільки встановлення радіолокаційної або інфрачервоної головки самонаведення не дозволило б розробникам вкластись у бюджет в менш ніж $12 тис.

"Пускову установку цієї нової зенітної ракети наразі не представили. Але, можна зробити припущення, що вона може базуватись на переобладнаних автоматизованих пускових установках "Елия-2", яка має 16 направляючих під ракети "Алазань-6", - зазначає портал.

Так, вважають аналітики, нова зенітна ракета на базі "Алазань-6" може стати "дійсно серйозною проблемою для українських безпілотників, та навіть реактивних безпілотників". Але наразі ця зенітна ракета перебуває на стадії розробки, хоча сама "Алазань-6" виробляється великою серією ще з 2000-х років.

Боротьба з Росією в небі

Як повідомляв УНІАН, раніше Сергій Флеш Бескрестнов, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони, заявив, що зенітний дрон російських загарбників збив українську повітряну кулю на висоті близько 8 км. Утім, додав він, "на наше щастя, майже усі вітри дують від нас у бік РФ".

Водночас Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил ЗСУ в резерві, зауважив, що росіяни хочуть вивести свою "Герань-5" із зони ураження дешевих дронів-перехоплювачів і змусити нас витрачати на неї дефіцитні ракети великих комплексів протиповітряної оборони. Саме цим, за його словами, може пояснюватися спроба розігнати "Герань" до швидкості 800 км за годину.

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