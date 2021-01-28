Корабель проведе навчальні операції з підтримки морської безпеки в регіоні.

Американський есмінець Військово-морських сил USS Porter прямує до Чорного моря.

Читайте такожАмериканському "фрегату майбутнього" обрали назву (відео)Про це повідомляє Посольство США в Україні у Twitter.

Зазначається, що у Чорному морі есмінець проведе навчальні операції з підтримки морської безпеки в регіоні.

«Кораблі Anchor та літаки Airplane ВМС США регулярно діють у Чорному морі для підтримки наших союзників і партнерів по НАТО», - йдеться в повідомленні.

Есмінець ВМС USS Porter: що відомо про корабель

Есмінець класу Арлі Берк у ВМС США.

Porter вже п'ятий корабель ВМС США, названий на честь офіцерів американського Військово-Морського Флоту Командора Девіда Портера і його сина Адмірала Девіда Діксона Портера.

28-й ескадрений міноносець із цього класу.

12-й корабель цього класу, побудований на верфі Інгаллс у Паскагулі (штат Міссісіпі).

Будівництво почалося 2 грудня 1996 року. Корабель запущений і охрещений 12 листопада 1997 року. 20 березня 1999 року зданий на службу в Порт Канаверал (штат Флорида).

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Автор: Віталій Саєнко