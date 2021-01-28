Есмінець USS Porter / фото twitter.com/USNavyEurope
Американський есмінець Військово-морських сил USS Porter прямує до Чорного моря.
Читайте такожАмериканському "фрегату майбутнього" обрали назву (відео)Про це повідомляє Посольство США в Україні у Twitter.
Зазначається, що у Чорному морі есмінець проведе навчальні операції з підтримки морської безпеки в регіоні.
«Кораблі Anchor та літаки Airplane ВМС США регулярно діють у Чорному морі для підтримки наших союзників і партнерів по НАТО», - йдеться в повідомленні.
Есмінець ВМС USS Porter: що відомо про корабель
- Есмінець класу Арлі Берк у ВМС США.
- Porter вже п'ятий корабель ВМС США, названий на честь офіцерів американського Військово-Морського Флоту Командора Девіда Портера і його сина Адмірала Девіда Діксона Портера.
- 28-й ескадрений міноносець із цього класу.
- 12-й корабель цього класу, побудований на верфі Інгаллс у Паскагулі (штат Міссісіпі).
- Будівництво почалося 2 грудня 1996 року. Корабель запущений і охрещений 12 листопада 1997 року. 20 березня 1999 року зданий на службу в Порт Канаверал (штат Флорида).
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